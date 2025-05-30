Erciyes Dağı'na Mayıs'ta Kar Yağdı

Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.