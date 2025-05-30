Erciyes Dağı'na Mayıs'ta Kar Yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde, mayıs ayında gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde sisin dağılmasıyla zirvedeki kar görüntüleri gözler önüne serildi.
Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel