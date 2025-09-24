Haberler

Erciş'te Taşkın: Çöpler Sulama Kanalını Tıkadı

Erciş'te Taşkın: Çöpler Sulama Kanalını Tıkadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde bahçe ve arazilerin sulanması için verilen su, çöp yığınları nedeniyle taşkına neden oldu. Bodrum katları ve iş yerleri suyla dolarken, Sulama Birliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde bahçe ve arazilerin sulanması için verilen su, çöp yığınlarının kanalları kapatması nedeniyle taşkına neden oldu. Binaların bodrum katları ile iş yerlerinde baskınlar yaşandı, yollar su altında kaldı.

Erciş ilçesinin Vanyolu Caddesi'ndeki bahçe ve arazilerin sulanması amacıyla Sulama Birliği tarafından Koçköprü Barajı'ndan gelen sulama suyu, dün akşam saatlerinde bu mahalleye gelen kanallara aktarıldı. Ancak kanallara atılan çöpler, suyun akışını engelleyince taşkın yaşandı. Kanallardan taşan su, Vanyolu Caddesi ile buradaki iki binanın bodrum katına doldu. İş yerlerini su basan esnaf zarara uğrarken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine Sulama Birliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarla binaların bodrum katlarındaki sular, dalgıç motorlarla tahliye edildi. Perde dükkanı işletmecisi Işık Cesim, bodrumda bulunan kumaşların, dikiş makinesi ve birçok ürünün büyük zarar gördüğünü söyledi.

Erciş Ovası Sulama Birlik Başkanı Mahir Polathan, su taşkınının bilinçsizce çevreye atılan çöplerden kaynaklandığını belirterek, "Sulama kanalına insanlar tarafından çöp, bozulmuş kanepe, yıpranmış halı atılmış. Bu da kanalın kapanmasına neden oldu. Buradaki kanal yaklaşık 480 metre uzunluğunda. Kanalın tıkandığı yerleri de arkadaşlarımız ile birlikte şişler yardımıyla çöpleri temizleyerek açtık. Bodrumlardaki suyu ise dalgıç motorlarla tahliye ettik. Vatandaşlardan ricamız kanallara çöp atmamaları" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.