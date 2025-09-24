Erciş'te Taşkın: Çöpler Sulama Kanalını Tıkadı

VAN'ın Erciş ilçesinde bahçe ve arazilerin sulanması için verilen su, çöp yığınlarının kanalları kapatması nedeniyle taşkına neden oldu. Binaların bodrum katları ile iş yerlerinde baskınlar yaşandı, yollar su altında kaldı.

Erciş ilçesinin Vanyolu Caddesi'ndeki bahçe ve arazilerin sulanması amacıyla Sulama Birliği tarafından Koçköprü Barajı'ndan gelen sulama suyu, dün akşam saatlerinde bu mahalleye gelen kanallara aktarıldı. Ancak kanallara atılan çöpler, suyun akışını engelleyince taşkın yaşandı. Kanallardan taşan su, Vanyolu Caddesi ile buradaki iki binanın bodrum katına doldu. İş yerlerini su basan esnaf zarara uğrarken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine Sulama Birliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarla binaların bodrum katlarındaki sular, dalgıç motorlarla tahliye edildi. Perde dükkanı işletmecisi Işık Cesim, bodrumda bulunan kumaşların, dikiş makinesi ve birçok ürünün büyük zarar gördüğünü söyledi.

Erciş Ovası Sulama Birlik Başkanı Mahir Polathan, su taşkınının bilinçsizce çevreye atılan çöplerden kaynaklandığını belirterek, "Sulama kanalına insanlar tarafından çöp, bozulmuş kanepe, yıpranmış halı atılmış. Bu da kanalın kapanmasına neden oldu. Buradaki kanal yaklaşık 480 metre uzunluğunda. Kanalın tıkandığı yerleri de arkadaşlarımız ile birlikte şişler yardımıyla çöpleri temizleyerek açtık. Bodrumlardaki suyu ise dalgıç motorlarla tahliye ettik. Vatandaşlardan ricamız kanallara çöp atmamaları" dedi.