Erciş Lahanası'nın Hasadı Başladı

Erciş Lahanası'nın Hasadı Başladı
Van'ın Erciş ilçesinde coğrafi işaret belgeli 'Erciş lahanası'nın hasadı başladı. 500 çiftçi tarafından 1700 dekar alanda üretilen lahanalar, hem bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor hem de çevre illere gönderiliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde coğrafi işaret belgeli olarak tescillenen "Erciş lahanası"nın hasadı başladı.

İlçede 500 çiftçinin yaklaşık 1700 dekar alanda ata tohumla ürettiği lahana, tarlanın durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

Gölağzı Mahallesi'nde hasat yapan üreticileri ziyaret eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, coğrafi işaretli lahananın kentin ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Lahananın büyüklüğüyle öne çıktığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Erciş lahanası geçen yıl Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretini aldı. Bu yıl 1700 dekar alanda 500 çiftçimiz tarafından üretimi yapıldı. Ürünlerimiz özellikle turşu ve sarma yapımında tercih ediliyor. Verimin yüksek olması hepimizi sevindirdi. Lahanalar çevre illere de gönderiliyor."

Lahana üreticisi Enver Akbulut da ata tohumlarını yıllardır koruyarak üretim yaptıklarını anlattı.

Akbulut, "Kendi tohumumuzu ekip biçiyoruz. Bu yıl güzel bir verim elde ettik. Lahanalarımız 40-50 kiloya kadar ulaşıyor. Bitlis'e, Ağrı'ya, Hakkari'ye hatta İstanbul'a kadar gönderiyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Adnan Güzel ise bu yıl verimin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Erciş lahanası kendine özgü aroması, iri yapısı ve yüksek verimiyle öne çıkıyor. Hasada başladık. Lahanaları 100 ile 150 lira arasında satılıyoruz. Ata tohumlarımızı dedelerimizden devraldık, biz de bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
