Ercan, Ezine'de Peynir Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde peynir üretim tesisini ziyaret etti. Ercan'a ziyareti sırasında çeşitli AK Parti yetkilileri ve STK temsilcileri eşlik etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Çanakkale programı kapsamında Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) peynir üretim tesisini ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ercan'a, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel eşlik etti. Ercan, daha sonra Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Çanakkale İl Kadın Kolları Danışma Meclis toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'a bu programda AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyeleri ile STK temsilcileri eşlik etti. Ercan'ın buradaki programın ardından kentten ayrılması bekleniyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
