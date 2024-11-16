Epilepsi Hastalığına Rağmen Çay Ocağı İşletiyor

Aksaray'da yaşayan Tamer Koç, küçük yaşlarda babasından öğrendiği çay ocağı işletmeciliğini 20 yıldır 10 metrekarelik iş yerinde yapıyor.

Kent merkezindeki Tarım Kredi İş Hanı'nda çay ocağı işleten 46 yaşındaki Koç, güne erken saatte başlıyor.

Babasından öğrendikleriyle mesleğini sürdüren Koç, çevre esnafın yanı sıra vatandaşlara da hizmet veriyor.

Epilepsi rahatsızlığından dolayı evlenmeyen Koç, 20 yıldır, 10 metrekare genişliğindeki iş yerinden kazandığıyla geçimini sağlıyor.

Sevdiği işle sıkıntıları bir kenara bırakıyor

İşini ilk günkü gibi heyecanla sürdüren Koç, AA muhabirine, vefatından sonra babasının iş yerini kapattıklarını söyledi.

Bu süreçte çeşitli çay ocaklarında çalıştıktan sonra kendi işletmesini açtığını anlatan Koç, yaptığı işle rahatsızlığını bir kenara bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

Bazen çay dağıtımı sırasında kriz geçirerek düşüp bayıldığına değinen Koç, "Bilincimi kaybettiğim oluyor. Bu rahatsızlıkla yaşamaya alıştım. Hastalığım beni çok etkiliyor ancak hiç pes etmiyorum, mesleğimi çok seviyorum. Yıllardır bir yandan bu hastalıkla mücadele ediyorum bir yandan da anneme ilgileniyorum." diye konuştu.

"Bu küçük çay ocağımız 3 kişiye ekmek teknesi oluyor"

Koç, her şeye rağmen baba mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, "Ocağı her gün erken saatte açıyorum. Günlük 300-350 müşteriye hizmet veriyoruz. İnsanlar, soğukta dışarıya çıkmayı tercih etmediği için kış aylarında işlerimiz biraz düşüyor. Bu küçük çay ocağımız 3 kişiye ekmek teknesi oluyor. Allah'a şükür işlerimiz yolunda. Şu anda annemle yaşıyorum. Buradan kazandığım parayla kimseye muhtaç olmadan geçinmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.