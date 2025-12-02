EPGİS Başkanı suçüstü yakalandı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Menderes ilçesinde bir akaryakıt istasyonu sahibinden vergi denetimine alınacağı iddiasıyla para talep eden ve bu amaçla sahte belgeler gönderen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikasi (EPGİS) Başkanı F.A.'nın suçüstü yakalandığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu.

Olay, geçen ekim ayında Menderes'te bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikasi (EPGİS) Başkanı F.A.'nın, benzin istasyonu sahibi R.E.'yi dolandırırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Müşteki R.E.'ye ait, İzmir ili Menderes ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun vergi denetimi kapsamına alınacağı iddiasını kullanarak para talep edilmesi, bu amaçla sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderdiği ve teknik takip altında müştekiden para alırken suçüstü yakalandığı tespit edilen şüpheli F.A., 13.10.2025 tarihinde gözaltına alınmış; 14.10.2025 tarihinde Menderes Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklanmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşi Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık Suçundan' F.A.'nın tutukluluk haline karar verilmiş olup yargılama devam etmektedir. Kamu görevlisi olan diğer şüpheliler yönünden 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İzmir Valiliği'nden yasal izin istenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.