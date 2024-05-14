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EPDK'dan akaryakıt istasyonlarındaki fiyat farkına son

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmamasına ilişkin kararı yarın yürürlüğe girecek.

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmamasına ilişkin kararı yarın yürürlüğe girecek.

EPDK'nın kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

EPDK'dan yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtilerek "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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