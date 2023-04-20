Engin Altay: "Artık Haramilerin Değil, 86 Milyonun Yüzü Gülsün, Eşitlik, Ahlak, Adalet Olsun Diye Birleştik ve Birleşe Birleşe Kazanacağız"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 14 Mayıs'ın Türkiye'nin miladı olacağını belirterek, "Artık haramilerin değil 86 milyonun tapusuna sahip olduğu Türkiye’nin tümünün yüzü gülsün, eşitlik, ahlak, adalet olsun diye birleştik ve birleşe birleşe kazanacağız. Partili arkadaşlardan istediğim şu; oyları sandıkta koruyun gerisine karışmayın. Millet kararını verdi geliyor gelmekte olan" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 14 Mayıs'ın Türkiye'nin miladı olacağını belirterek, "Artık haramilerin değil, 86 milyonun tapusuna sahip olduğu Türkiye'nin tümünün yüzü gülsün, eşitlik, ahlak, adalet olsun diye birleştik ve birleşe birleşe kazanacağız. Partili arkadaşlardan istediğim şu; oyları sandıkta koruyun gerisine karışmayın. Millet kararını verdi geliyor gelmekte olan" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 seçim bürosunun açılışına katıldı. İstasyon, Atakent ve Mehmet Akif mahallelerindeki CHP seçim bürolarının seçim bürosu açılışına CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Milletvekili Adayı Turgay Özcan ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda partili de katıldı. Altay, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki büronun açılışında yaptığı konuşmada 14 Mayıs'ın Türkiye için milat olacağını belirterek şunları söyledi:

"AYRIŞMA, ÖTEKİLEŞTİRME BİTSİN İSTİYORUZ: Bu milletin çocukları, diğer milletlerin çocuklarından, daha çok mutlu olmayı, daha çok yüzlerinin gülmesini hak ediyor. Gençlerin artık geleceğe umutla bakmasını istiyoruz. Gençler Türkiye'de yaşamaktan dolayı pişman olmak şöyle dursun, gurur duymalı. Bu al bayrağın altında, bu milletin evladı olarak bu millete büyük hizmetler yapacak güç ve cesaretin kendisinde bulsun istiyoruz. Emeklilerimiz açlığa mahkum edildi, bu bitsin istiyoruz. Yarın bayram, emeklilerimiz göğsünü gere gere torunlarına harçlık verebilsin, onları kucaklarına alsın istiyoruz. Ayrışma bitsin istiyoruz, ötekileştirme bitsin istiyoruz. 86 milyonun huzurunu, kucaklaşmasını, kaynaşmasını istiyoruz. Onun için 'Helalleşelim' diyoruz. Hep birlikte Türkiye'yi büyük Atatürk'ü hak ettiği muasır medeniyet seviyesine taşıyalım istiyoruz. Devlet soyulmasın istiyoruz, hırsızlık olmasın istiyoruz

DEVLETTEN VE MİLLETTEN 418 MİLYAR DOLARIN TEKRAR MİLLETİN CEBİNE GİRMESİNİ İSTİYORUZ: Milletin kesesinden, devletin kasasından beşli çeteye paralar akmasın istiyoruz. 21 yılda devletten ve milletten çalınan 418 milyar doların tekrar milletin kesesine, milletin cebine girmesini istiyoruz. ve Bay Kemal bunu sağlayacağına, hırsızlardan alıp millete vereceğine namus sözü veriyor.

6 PARTİ BU ÜLKENİN BARIŞI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER : Altı masaya bir araya nasıl gelir? Çok güzel gelir. Karşınızda bu kadar bu devleti, bu milleti soymak, bölmek isteyen olursa, geçmişte birbirleriyle münakaşa etmiş partiler, bu milletin esenliği için, bu ülkenin barışı için, bu insanların mutluluğu için bir araya gelirler. Allah 6 genel başkandan da razı olsun.

ONLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ, HİÇBİRİ SİYASETTEN ZENGİN DEĞİL: Onların ortak özelliği ne biliyor musunuz? Onların hiçbiri siyasetten zenginleşmedi. ve bundan sonra da siyasetten zenginleşmeyecekler. Türkiye'yi, artık siyasetten zenginleşenlerin saltanatını yıkarak, devleti temiz, lekesiz, namuslu insanların da yaşamaktan mutluluk duyduğu bir ülke haline getirmek istiyoruz. Daha geçen bir çocuk okulda açlıktan bayıldı. Bu olmaz. Bu çağda bu kabul edilemez. İstanbul'un göbeğinde buna seyirci kalınamaz. Çocuk evinden aç gitti ve okulda bayıldı vah ki vah.

BİR AVUÇ ZENGİN, MİLYONLARCA FAKİR VAR. BU DÜZENİ DEĞİYTİRECEĞİZ: Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde. Şimdi 1975'ten beri kocaman ekonomi var. Bir avuç zengin var, milyonlarca fakir var. Bunu değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Bunun için yollardayız. Bunun için siyaseti ahlakla, edeple, liyakatle, adaletle yapacağız. Mübarek aydayız, bütün dinler adalet üzere inmiştir. Cenabı Allah'ın emri adil olmaktır. İftarlar yaptık, hepimiz aynısını yedik, işte eşitlik orada. Şimdi birileri devletin milyonlarını, milyarlarını çalmış İngilterelerde ev değil, mahalle satın almışlar. Buna sebep olanlardan da sandıkta 86 milyon bu hesabı sormak zorunda. Parti önemli değil, A partisi B partisi. Tek adam var. Hırsızları himaye eden biri var. Bir tarafta devlet soyulmasın diyen birileri var. Bir tarafta diktatör var. Ülkeyi tek adama teslim etmeyeceğiz. Ülkeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne millet iradesine teslim edeceğiz

KADINLARIN MUTFAKTA DERT DEĞİL AŞ KAYNATMASI İÇİN GELİYORUZ: Ev kadınlarının mutfakta, dert değil, AŞ kaynatması için, çiftçinin toprağa dert değil, bereket ekmesi için, esnafın siftahsız kepenk kapattığı günlerden kurtulmak için 86 milyonun mutluluğu için Bay Kemal geliyor. ve İstanbul'un sevgilisi Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın sevgilisi Mansur Yavaş hep birlikte geliyoruz. İyi insanlar geliyor, namuslu insanlar geliyor. Haksızlık yapılmaması için, torpil olmaması için geliyor, fakirin çocuğu 95 alıp yandaşın çocuğu 50 alıp devlete tayin olmasına dur demek için, polis sınavlarında torpil olmasın diye, atanmamış sağlıkçılar, öğretmenler atansın diye geliyoruz.

SİZ SANDIKLARI KORUYUN GERİSİNE KARIŞMAYIN: Türkiye'de 14 Mayıs bir milattır. Artık haramilerin değil, 86 milyonun tapusuna sahip olduğu Türkiye'nin tümünün yüzü gülsün, eşitlik, ahlak, adalet olsun diye birleştik ve birleşe birleşe kazanacağız. Partili arkadaşlardan istediğim şu; bu seçimde kampanya döneminde çalışacağız. Hemşerilerimizi balkonlarda görüyorum. Siz onların verdiği oyları sandıkta koruyun gerisine karışmayın. Millet kararını verdi geliyor gelmekte olan."