Bacaklarındaki engelini bilekleriyle aşan dünya şampiyonu, yürümek için destek bekliyor

DOĞUŞTAN bedensel engeli olup, parkta tanıştığı İslam Bayraktar sayesinde bilek sporuna yönelen ardından peş peşe şampiyonluklar elde eden milli sporcu Raşid Mavigil (19), 12'nci ameliyatı için destek bekliyor. Mavigil, "Rusya'da 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de de sağ ayaktan kas uzatma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçirmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımızın iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz" dedi.

Raşid Mavigil, Ahıska Türkü Şahide-Nezim çiftinin 4'üncü çocuğu olarak 2007 yılında, Rusya'nın güneyindeki Kuzey Kafkasya'da yer alan Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te dünyaya geldi. Aile, bacakları ve ayaklarında güç kaybıyla doğan oğullarının tedavisi için 2019 yılında Türkiye'ye gelerek Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Raşid Mavigil, bedensel engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca evde eğitim hizmetinden faydalandı. Eğitimine evde devam eden Raşid Mavigil'in hayatı, evlerinin yakınındaki parkta tanıştığı İslam Bayraktar sayesinde değişti. Raşid Mavigil, Bayraktar'ın 'Elin güçlüyse bilek güreşine başla' demesi ile bilek güreşi sporuna başladı. Bursa şampiyonu olan ardından milli takım seçmelerin katılıp, burada da sağ ve sol kolda birinci olan Raşid Mavigil, 7 yıllık spor hayatına 4 dünya, 4 Avrupa, 14 kez de Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.

'YENİLMEZ BİR TARİH YAZMAK İSTİYORUM'

Gözünü ekim ayında Hindistan'da yapılacak olan Dünya şampiyonasına çeviren Raşid Mavigil, "Belediye parkında İslam Bayraktar ile tanıştım. Kendisi de bilek güreşine yeni başlamıştı. O süreçte beni de bilek güreşine dahil etmek istedi. Ben de tabii kabul ettim. Ailemin haberi olmadan bilek güreşine başladım. O süreçte iyi bir antrenman yaptık. Haftanın 5-6 günü, hatta bazen kendim de dışarıda yaptığım için 7 gün dahil iyi antrenmanlar yaptık. Türkiye, Avrupa, dünya şampiyonlukları aldım. 11 yaşında başladım, 7 senedir aktif olarak devam ediyorum bilek güreşine. Toplamda 14 kere Türkiye şampiyonluğum var, 4 kere Avrupa şampiyonluğum var, 4 kere dünya şampiyonluğum var. Bunun yanı sıra 4 kere 3'üncülüğüm, 4 kere 2'nciliğim var Avrupa ve dünyada. Doğuştan ayak ve bacaklarımda bir engelim olduğu için, daha uygun bir spor olduğu için bilek güreşine başladım. Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum. Bu sene, 2026 yılında 9 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah dünya şampiyonu olarak, yenilmez bir tarih yazmak istiyorum" dedi.

11 OPERASYON GEÇİRDİ

Bacakları ve ayakları gelişmeyen, bugüne kadar 10'u Rusya'da, 1'i Türkiye'de olmak üzere 11 ameliyat olan ve denge sağlayamadığı için uzun süre ayakta duramayan Raşid Mavigil, "Yaşadığım engel doğuştan olduğu için Rusya'da 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de de sağ ayaktan kas uzatma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçirmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımızın iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz. Bugüne kadar 11 kez ameliyat geçirdim. 12'nci ameliyat için de destek bekliyorum. Maddi olarak rakam biraz fazla" diye konuştu.

ŞAMPİYON YETİŞTİRİYOR

İleride antrenör olmak istediğini söyleyen milli sporcu, 3 yıldır beraber çalıştığı Murat Emin Kaya'ya da (14) rol model oluyor. 3 yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda sağ kolda Türkiye şampiyonu olan Kaya, "Bilek güreşine 3 yıl önce başladım tanıdıklarım aracılığıyla. Bu sene, 2026 yılında düzenlenen Okullar Arası Türkiye Birinciliği müsabakalarında Konya'da Türkiye şampiyonu oldum sağ kolla. Sol kolla Türkiye ikincisi oldum. Marmara'da sol kolla Marmara birincisi, sağ kolla Marmara ikincisi oldum. Milli takım seçimlerinde, kendi kategorimde, 15 yaş altında sağ kol Türkiye dördüncüsü oldum. Hedeflerim; önümüzdeki sene düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğunu alıp, Avrupa ve dünya şampiyonluğuna gidebilmek. Benim örnek aldığım sporcu Raşid Mavigil. Raşit ağabeyle aynı salonda olduğumuz için onun çalışmalarını, şampiyonluklarını örnek alıyorum. İnşallah ben de daha çok çalışıp, onun gibi dereceler elde etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı