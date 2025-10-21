Engelli Koordinasyon Merkezi'nden Özel Bireylere Destek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, açtığı çeşitli kurslarla engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kurslar, özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor.

Merkezde düzenlenen istihdam odaklı projeler, gastronomi, spor ve sanat içerikli kurslar özel bireylerin topluma kazandırılmasında büyük rol oynuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Engelli Koordinasyon Merkezi'miz bünyesinde açılan el sanatları, aşçılık, müzik, spor, Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma, işaret dili eğitimleri ve istihdam odaklı projelerimiz özel gereksinimli bireylerin kişisel gelişimlerine büyük katkı sunuyor." dedi.

Merkezde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin de verildiğini kaydeden Sekmen, "Rehberlik hizmetimizle de çocuklarımızın karşılaştıkları sosyal ve duygusal zorluklarla baş etmelerine yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Sekmen, "Merkezimizdeki kurslarımızdan 100 özel gereksinimli birey yararlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızdan 'erişilebilir mekan' belgesi alan merkezimizde bedensel, zihinsel, görme, işitme ve otizm gibi tüm özel gereksinimli bireyler açtığımız kurslardan ücretsiz bir şekilde yararlanıyor." diye konuştu.