Engelli Çocuklar Kocaeli'de Ralli Heyecanı Yaşadı

Engelli Çocuklar Kocaeli'de Ralli Heyecanı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen 'Engelsiz Ralli' etkinliğinde, engelli çocuklar gerçek yarış araçlarıyla pistte keyifli bir gün geçirerek özgüvenlerini artırdı. Etkinlikte, eğitim gören bireyler profesyonel pilotlarla birlikte deneyim kazandı.

Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar, yarış araçlarıyla ralli heyecanı yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 12-18 yaş arasındaki bireylere yönelik "Engelsiz Ralli" etkinliği, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin hayata katılımını güçlendirmek, farklı ortamda deneyim kazanarak öz güvenlerini artırmak amacıyla organize edilen etkinlikte çocuklara pist tanıtımı yapıldı, yarış pilotları eşliğinde gerçek araçlarla parkur deneyimi yaşatıldı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri, ayrıca araç simülatörleri ve farklı etkinliklerle aileleri ve rehber öğretmenleriyle keyifli bir gün geçirdi.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesinin engelli bireyler için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ile dışarıdan katılım sağlayan gençlerin bu organizasyonda bir araya geldiğini dile getiren Çetin, engelli bireylerin profesyonel pilotlar eşliğinde pistte hız ve adrenalin deneyimi yaşadığını, bu etkinliğin onların öz güvenlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Çetin, çocuklarının eğitimlerde, organizasyonlarda ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını isteyen ailelerin, organizasyonu memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.