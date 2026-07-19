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Ticaret Bakanlığı: Engelli Araçların İthal İşlemlerinde Randevu Sistemi Eylül Ayında Başlayacak

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Ticaret Bakanlığı, engelli araçlarının ithal işlemlerinde e-Devlet üzerinden randevu sisteminin 2026 Eylül ayında uygulamaya alınacağını duyurdu. Sistemle komisyon değerlendirmeleri planlı yürütülecek, bekleme süreleri azaltılacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, engelli araçlarının ithal işlemlerinde randevu sisteminin eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, engelli araçların ithaline ilişkin eylül ayında uygulanmaya başlanacak olan randevu sistemiyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. İlgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlarımız, gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebilmektedir. Bu kapsamda Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alınmaktadır."

Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) kapsamında geliştirilen randevu sistemi, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla kullanılmak üzere uygulamaya alınmıştır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN RANDEVULAR ESAS ALINACAK

Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecektir. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecektir. Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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