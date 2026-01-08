2 bacağı olmayan 'balık adam'ın kayak tutkusu

RİZE'de geçirdiği trafik kazasında 2 bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (34), azmi ve spor tutkusu ile hayata tutunuyor. Su altı dalış sporunda elde ettiği başarılarla 'balık adam' ünvanını alan Beyaz, özel tasarladığı snowboard tahtasıyla Karadeniz'in karla kaplı zirvelerinde kayak yapıyor. Bir yandan da karın keyfini çıkartan Beyaz, "Ekstrem sporlar ve kayak, bana inanılmaz bir özgürlük katıyor" dedi.

Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu 2 bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, hayata sporla sarılıyor. Küçük yaşta merak sardığı yüzmeden vazgeçmeyen, su altı dalış sporunda uluslararası organizasyonlara katılan, elde ettiği başarılarla 'balık adam' ünvanını alan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avının yanı sıra kendine özel dizayn ettiği snowboard tahtası ile Karadeniz'in karlı zirvelerinde kayak yapıyor. Kentte memur olarak çalışan Beyaz, snowboard tahtasının üzerinde ustaca süzülerek, karın keyfini çıkarıyor.

'HAYATI YAŞAMAK İÇİN BİRAZ CESUR OLMAK GEREKİYOR'

Engeline rağmen zorlukları spor tutkusuyla aşan Beyaz, hayatta cesur olmak gerektiğini söyleyerek, "12 yaşındaydım. Bir otobüsün altında kalarak 2 ayağımı kaybettim. Tabii ayağımı kaybettikten sonra hayata dair bocaladığım dönemler oldu, çünkü çocuktum. Ama 'bu engelleri nasıl aşabilirim, kendime nasıl bir alan yaratabilirim' düşüncesi ve motivasyonu ile hayatıma devam ettim. Hayata dair yaşadığımız bütün olumsuzlukları öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Snowboard yapalı tam olarak 7 yıl oldu. Hayatı yaşamak için biraz cesur olmak gerekiyor. Özellikle ekstrem sporlar ve kayak, bana inanılmaz bir özgürlük katıyor. O dağdan aşağıya süzülür gibi kayış zaten anlatılmaz, yaşanır" dedi.

'EKSTREM SPORLARA TUTKULU BİR İNSANIM'

Ekstrem sporlara tutkulu olduğunu ifade eden Beyaz, "Ben ekstrem sporlara tutkulu bir insanım. Snowboard da bana özel olarak tasarlandı. 'Bu malzemeleri nasıl hazırlıyorsun' sorusuna gelirsek; önüme bir engel çıktığında, bu şartlara nasıl ayak uydurabileceğimi düşünüyorum. Mesela şu soketi karbon malzemeden kendim yaptım. İçine medikal silikon yerleştirerek kendime göre uyarladım. Tabii ilk yaptığımda olmadı; düştüm, kalktım, tekrar denedim. Çünkü bu tarz sporları yapmak için aynı zamanda cesur olmak da gerekiyor" diye konuştu.