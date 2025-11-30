Haberler

Enez'de Yol Yapım ve Keşan'da Yeni Çöp Kamyonları

Enez'de Yol Yapım ve Keşan'da Yeni Çöp Kamyonları
Güncelleme:
Enez ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ederken, Keşan Belediyesi temizlik hizmetlerini güçlendirmek üzere 2 yeni çöp kamyonu satın aldı.

Enez ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Enez Belediyesince, doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımı devam ediyor.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, Yeni Mahalle Abburrahman Altuğ Sokak'taki yol yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Günenç, Mehmet Gemici Caddesi'ndeki çalışmaların da kısa sürede bitirilerek caddenin vatandaşların kullanımına açılacağını ifade etti.

Keşan Belediyesine yeni araç alındı

Keşan Belediyesine 2 çöp kamyonu satın alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik çalışmalarının daha etkin, hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınan 2 çöp kamyonu belediyeye kazandırıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araçların, 8 milyon 254 bin 661 liraya satın alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
