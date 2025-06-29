Enez'de Aşırı Sıcaklar Tuz Gölü Oluşturdu

Enez'de Aşırı Sıcaklar Tuz Gölü Oluşturdu
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Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle Taşaltı Gölü'nün suyu buharlaşarak tuzla kaplı bir alan ortaya çıkardı. Bölge, denize girmek için gelenler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan Taşaltı Gölü, beyaz ve parlak tabakasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

İlçenin çıkışındaki Trapez mevkisinde bulunan göldeki su, aşırı sıcaklar nedeniyle çekilince ortaya tuzla kaplı bir alan ortaya çıktı.

Denize girmek için bölgeye gelenler oluşan tuz gölüne ilgi gösteriyor.

Enez sahilinde tatil yapan Nazmi Metin, AA muhabirine, her yıl yaz aylarını Enez'de geçirdiğini söyledi.

Bu yıl sıcakların kendini daha fazla hissettirdiğini belirten Metin, "Lagün Gölleri yakınındaki Taşaltı Gölü'nün suyu aşırı sıcaklarda buharlaştı. Ortaya tuz tabakası çıktı. Vatandaşlar da buraya gelip hayvanları için tuz topladı. Bu alan görsel güzellik oluşturdu. Daha önce bu gölde flamingoların fotoğraflarını çekiyorduk şimdi ise böyle bir manzara çekiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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