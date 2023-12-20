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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 316 Maden Sahası İçin İhale Açtı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 61 ilde 316 maden sahası için ihale açtığını duyurdu. Sivas'ta ayrıca nikel-kobalt madeni ve tesisleri için ayrı bir ihale açıldı.

DİLAN KUTLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 61 ilde 316 maden sahası için ihale açtığını duyurdu. Bakanlık, Sivas'ta ayrıca nikel-kobalt madeni ve tesisleri için ayrı bir ihale açtı. Bakanlığın maden işletmeleri için ihaleye açtığı alan yaklaşık 175 bin 843 hektar bir alanı kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bugün, "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van ve Yozgat" illerinde toplam 316 maden sahası için ihale açtığını duyurdu.

Konuya ilişkin ilan, bugünkü Resmi Gazete ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayımlandı. Buna göre, Sivas'ta ihale edilecek 4. grup nikel-kobalt maden sahası 32 bin 540 hektar yani 325 bin 400 dönümlük bir alanı kapsıyor. Sivas'la birlikte ihaleye açılan alan ise yaklaşık 175 bin 843 hektar, yani 1 milyon 758 bin 430 dönüm büyüklüğünde.

ANKARA'DA 68 BİN 680 DÖNÜM ARAZİ MADENE AÇILDI

Ankara'da 7 milyon 61 bin ihale bedeliyle 68 bin 680 dönüm arazi maden işletmeciliğine açılacak. Kütahya'da 5 bin 697 hektar arazi 6 milyon 557 bin 408 TL bedelle ihaleye çıkarıldı. Bunun yanı sıra Antalya'da 10 bin 540 dönüm alan 4 milyon 539 bin 744 TL bedel ile ihaleye açılacak. Trakya'nın ve İstanbul'un akciğerleri ve su kaynağı olarak bilinen Istranca Ormanlarının olduğu alanlar da maden işletmeciliğine açılıyor.

"ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR MADENİ"

İhalesi yapılan alanlarda ağırlıklı olarak dördüncü ve ikinci grup madenler yer alıyor. Söz konusu alanlardan altın-gümüş-bakır-nikel-çinko-kurşun gibi madenler ile hazır beton ve asfalt yapımında kullanılan kayaçlar, mermer, granit, andezit, bazalt ve seramik sanayinde kullanılan tuğla-kiremit kili, çimento kili çıkarılması planlanıyor.

İhale edilecek sahaya ilişkin bilgiler, MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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