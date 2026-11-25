Enerji Teknolojisi Ekipmanları Fuarı Qingdao'da 100'den fazla katılımcıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2026 Uluslararası Enerji Teknolojisi Ekipmanları Fuarı çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başladı. Yaklaşık 12.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, enerji ekipmanları sektöründen 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
QİNGDAO, 25 Kasım (Xinhua) -- 2026 Uluslararası Enerji Teknolojisi Ekipmanları Fuarı çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başladı.
Yaklaşık 12.000 metrekarelik sergi alanında düzenlenen etkinlik, enerji ekipmanları sektöründen 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua