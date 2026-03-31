Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Bakan Bayraktar, Sıfır Atık kültürünü enerji ve madencilik alanlarına daha kurumsal bir şekilde taşımayı hedeflediklerini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması, döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfı arasında, Sıfır Atık kültürünün enerji ve madencilik alanlarında daha kurumsal bir zemine taşınması yönünde kapsamlı bir çalışma başlattık. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Ağırbaş ile birlikte kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması, döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik iş birliği protokolünü imza altına aldık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'de filizlenip küresel ölçekte marka haline gelen Sıfır Atık Hareketi'ni, enerji ve madencilik alanlarımızda daha kapsamlı ve kalıcı uygulamalarla ileri taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin iklim hedefleri ve bu yıl ev sahipliğini yapacağımız COP31 süreciyle Sıfır Atık ve enerji verimliliğini birlikte ele alarak hem ülkemize hem de dünyaya güçlü mesajlar vereceğiz. Sıfır Atık hareketiyle kazanılan birikimi bakanlığımızın faaliyet alanlarında somut uygulamalara dönüştüreceğimiz bu iş birliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
