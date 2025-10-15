Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Rusya ile İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsalan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile enerji projeleri ve işbirliği fırsatlarını görüştü.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsalan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki  mevcut projelerin ilerleyişi ile  nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsalan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldiğini ve çeşitli konuların ele alındığını belirtti. Bakan Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Sn. Alexander Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut projelerin ilerleyişini ele alırken, özellikle nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni iş birliği fırsatlarını da kapsamlı şekilde değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımız, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde gelişmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
