Alparslan Bayraktar: Türkiye Olarak Doğal Gaz Tedariki, Lng Altyapımız ve İletim Sistemimiz Sayesinde Enerji Arz Güvenliğini Çok Boyutlu Yönetiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile jeopolitik gelişmeleri ve enerji arz güvenliğini ele aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki senaryoların enerji piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirerek Türkiye'nin doğal gaz tedarik stratejisini vurguladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile jeopolitik gelişmeleri ele aldıklarını bildirerek, "Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldık. Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

