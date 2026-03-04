Haberler

Bakan Bayraktar, Ebrd Başkanı Renaud-Basso ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile İstanbul'da bir araya gelerek enerji ve madencilik alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyetle İstanbul'da biraraya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede enerji ve madencilik alanındaki yatırım gündeminin değerlendirildiğini belirtti. Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud-Basso ve heyetiyle İstanbul'da bir araya gelerek enerji ve madencilikte yatırım gündemimizi değerlendirdik."

Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını değerlendirdik.

Ayrıca bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31 sürecinde uluslararası finansın artan önemini de ele aldık.

EBRD ile güçlü ortaklığımızın, arz güvenliğimizi pekiştiren ve düşük karbonlu kalkınmamızı destekleyen yatırımlara ivme kazandıracağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu

Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı