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Enerji Bakanı Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bir Araya Geldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi. Bayraktar, görüşmede "Enerji alanında devam eden iş birliklerini değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını" belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi. Bayraktar, görüşmede "Enerji alanında devam eden iş birliklerini değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını" belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bayraktar, sosyal medya platfromu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in güçlü iradesiyle her geçen gün daha da pekişiyor. Bu çerçevede Sayın İlham Aliyev ile enerji alanında devam eden iş birliklerimizi çok boyutlu şekilde değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunan sürdürülebilir ve entegre bir enerji geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
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