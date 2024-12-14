Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Batman'da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp ile kentteki çalışmalar hakkında görüşme yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, Valiliğe geçti.
Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Ekrem Canalp ile makamında görüştü, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de yer aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel