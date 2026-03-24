Endonezya Savunma Bakanlığı ve ordusu, artan petrol fiyatları nedeniyle haftada 4 gün çalışmayı planlıyor

Endonezya Savunma Bakanlığı ve ordusu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatları ve küresel petrol arzındaki aksamalar dolayısıyla, belirli birimler için haftalık çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmeyi planladığını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Bilgi Bürosu Başkanı Tuğgeneral Rico Ricardo Sirait, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yakıt kullanımını azaltmak ve ulusal enerji krizini önlemek için proaktif önlemler alınması çağrısıyla uyumlu bir dizi önlem alındığını aktardı.

Bunlar arasında, resmi amaçlar için savunma ekipmanı ve ulaşım araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere, öncelik ölçeğine göre daha etkili kaynak kullanımının yeniden yapılandırılmasının yer aldığını ifade eden Sirait, iki kurumun belirli birimler için haftalık çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmeyi planladığını belirtti.

Sirait, kritik operasyonel varlıklara öncelik vermeyi ve verimliliği korurken resmi araçların personel taşımacılığı için kullanımını sınırlamayı da plan dahilinde düşündüklerini aktararak, bu önlemlerin acil bir durumu işaret etmediğini ancak her iki devlet güvenlik kurumunun da stratejik kaynaklarını ve varlıklarını en iyi şekilde yönetme konusundaki hazırlıklılığını ve disiplinini gösterdiğini vurguladı.

"Orta Doğu'daki gerilimle bağlantılı belirsizliklere rağmen" ulusal enerji rezervlerinin yeterli olduğunu belirten Sirait, "Bu adımlarla birlikte, Savunma Bakanlığı ve ordu, verimlilik, sorumluluk ve vatanseverliği önceliklendirerek ulusal enerji güvenliğini güçlendirmek için toplumun tüm unsurlarını el ele çalışmaya davet etmek istiyor." ifadesini kullandı."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.