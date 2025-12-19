Haberler

Ticaret Bakanlığı: Türkiye'nin Endonezya'ya Tarım İhracatında Laboratuvar Kayıt Süreçleri Tamamlandı

Ticaret Bakanlığı, Endonezya ile tarım ürünleri ticaretinde laboratuvar süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve ilgili kararın yayımlandığını duyurdu. Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması Projesi kapsamında önemli bir engel aşılmıştır.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Endonezya ile tarım ürünleri ticaretinde laboratuvar süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve Endonezya tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Test Laboratuvarlarının Kaydına ilişkin 2025/6047 sayılı Kararın" yayımlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin ülke ve ürün bazında tespit edilmesi ve çözülmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi'ni kararlılıkla sürdürmektedir.

GATE Projesi kapsamında hedef ülkeler arasında yer alan Endonezya'ya yönelik tarım ürünleri ihracatında, laboratuvar kayıt süreçleri önemli bir çalışma başlığı olarak ele alınmış; yürütülen çalışmalar neticesinde ihracatın önünü açan kritik bir teknik engel aşılmıştır.

Yaş meyve ve sebze ihracatı kapsamındaki analiz süreçlerine yönelik 14 adet laboratuvarımıza ait kayıtların, 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, laboratuvar kayıt yenilemesine ilişkin başvuru ve onay süreçleri Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu içerisinde başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede gerekli teknik bilgiler Endonezya yetkili makamlarına iletilmiş, yürütülen temaslar neticesinde Endonezya Karantina Otoritesi tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Test Laboratuvarlarının Kaydına ilişkin 2025/6047 sayılı Karar' yayımlanmıştır. Anılan Karar'ın 9 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği ve 9 Aralık 2028 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
