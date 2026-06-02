Endonezya'dan Yatırımcılara Bali Dışındaki Turizm Bölgelerine Yönelme Çağrısı

Endonezya Turizm Bakanı Widiyanti Putri Wardhana, turizm yatırımlarının Bali dışındaki bölgelere yönlendirilmesi çağrısı yaptı. Bakan, sürdürülebilir ekonomik büyüme için 10 ulusal turizm öncelikli destinasyonun geliştirileceğini ve dijital platformlardaki konaklama tesisleri için API tabanlı doğrulama sistemi hazırlandığını duyurdu.

CAKARTA, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Turizm Bakanı Widiyanti Putri Wardhana, ülke genelinde daha dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla yatırımcılara, turizm yatırımlarını Bali dışındaki bölgelere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Pazartesi günü Bali'de düzenlenen 2026 Yatırımcı Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Widiyanti, turizm yatırımlarının büyük ölçüde Canggu, Seminyak, Uluwatu ve Ubud gibi popüler destinasyonlarda yoğunlaştığını, buna karşın birçok bölgenin keşfedilmeyi bekleyen önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Widiyanti, "Endonezya yalnızca Bali'den ibaret değil. Sorumlu ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmeyi bekleyen, güçlü turizm ve yatırım potansiyeline sahip çok sayıda değerli destinasyonumuz mevcut" dedi.

Bakan, yeni büyüme merkezleri oluşturmak, istihdam yaratmak ve bölgesel refahı artırmak amacıyla ulusal turizm öncelikli 10 destinasyonun ve çeşitli yenileyici turizm bölgelerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirtti.

Widiyanti ayrıca, dijital platformlarda pazarlanan konaklama tesislerinin işletme ruhsatı gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak amacıyla API tabanlı bir doğrulama sistemi hazırladıklarını söyledi.

