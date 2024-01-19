Endonezya'da köylüler devlete ait ormanda durian hasadına başladı

CAKARTA, 19 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki köylüler, devlete ait bir ormanda durian hasadına başladı.

Köylüler, ağaç dikmelerine izin verilen ancak hiçbirini kesmelerine izin verilmeyen orman bahçesinde durian ve mango yetiştiriyor.

Bir köylü, devam eden hasatta bir haftadan kısa süre içinde 300 adetten fazla durian toplandığını ve meyvenin boyutlarına göre satış fiyatının 15.000 rupi (0,96 ABD doları) ile 100.000 rupi (6,4 dolar) arasında değiştiğini belirtti.