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Endonezya, Chery'nin Elektrikli Araçlarını Vietnam'a İhraç Etmeye Başladı

Endonezya, Chery'nin Elektrikli Araçlarını Vietnam'a İhraç Etmeye Başladı
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Haberler
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Endonezya, Chery'nin Omoda 5 model elektrikli araçlarının ilk partisinin Vietnam'a sevkine başladı. Hedef, yıl içinde toplam 5.000 aracın teslim edilmesi.

CAKARTA, 2 Kasım (Xinhua) -- Endonezya, Çinli otomobil üreticisi Chery'nin elektrikli araç modeli Omoda 5'i Vietnam'a ihraç etmeye başladı. Endonezya'daki Chery satış sorumlusu PT Chery, Cuma günü Batı Cava eyaletindeki Cikarang Limanı'ndan soldan direksiyonlu 120 adet araçtan oluşan ilk partiyi Vietnam'a gönderdi.

Chery International Başkan Yardımcısı Chen Chunqing, " Endonezya, yüksek üretim kalitesi nedeniyle ihracat üssü olarak seçildi ve yıl içinde Vietnam'a 5.000 aracın teslim edilmesi hedefleniyor" dedi. Chen, ek pazarlara erişimini genişletmek için şirketin teknik özelliklerinin her bölgenin özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlandığını kaydetti.

Chery'nin ülkesindeki büyüme girişimlerini takdir eden Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Endonezya'nın özellikle Güneydoğu Asya'da motorlu araçlar için üretim merkezi olarak rolüne dikkat çekti.

Bakan, araçlardaki yerli bileşen içeriğinin yüzde 40'tan yüzde 60'a çıkarılmasının ve tedarik zincirinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha fazla yer almasının öneminin altını çizdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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