Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'da ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

En-Şen Festivali'nde Özel Bireyler Eğlenceli Anlar Yaşadı

En-Şen Festivali'nde Özel Bireyler Eğlenceli Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği En-Şen Festivali, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine keyifli bir gün sundu. Etkinlikte sahne gösterileri ve geleneksel oyunlar yer aldı, çocuklar çeşitli atölyelerde yaratıcılıklarını sergiledi.

Ümraniye Belediyesince ikinci kez düzenlenen "En-Şen Festivali"ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın öncülüğünde, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılan festivalde sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, mehter takımı gösterisi ve atölye çalışmaları yer aldı.

Çocuklar resim, baskı, ebru ve ahşap boyama atölyelerinde etkinliklere katıldı. Kaşıkla yumurta taşıma, seksek ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

"Özel çocukların da özel anneleri olduğunu düşünüyorum"

Etkinliğe katılan Ömer Asaf Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, oğlunun doğum gününde böyle bir şenlikte yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkmen, "Bir anne evladını kaybetmek istemez ama özel bir anne de evladından önce ölmek istemez. Çünkü emanet edebileceği kimsesi yoktur. O yüzden özel çocukların da özel anneleri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Oğlunun yüzme şampiyonluklarının bulunduğunu dile getiren Türkmen, "Buradaki etkinlikler çok güzel. Ömer Asaf burada kendisini özgür hissediyor, 'Ben de varım.' diyor. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Ümraniye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar, hazırladıkları bileklikleri annelerine hediye etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.