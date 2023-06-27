Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız göreve başladı

EMNİYET Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız, görevi Mehmet Aktaş'tan devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Mehmet Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Erol Ayyıldız, göreve başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Ayyıldız, görevi Aktaş'tan devraldı. Ayyıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Köklü bir tarihe sahip Türk Polis Teşkilatımızın sayısız başarılarına yenilerini ekleme gayesiyle, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla milletimizin emir ve hizmetinde, 7/24 güven ve huzurun teminatı olacağız. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken elbette milli ve manevi değerlerimizi koruma ve emanetlerimize sahip çıkma şuuruyla hareket edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz milletimize daima açık olacaktır. Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.Mehmet Aktaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevi boyunca tek hedefinin milletin huzuru ve güvenliği ile devletin bekası olduğunu belirterek, "Bugüne dek elde edilen başarılara yenilerini eklemek için var gücümüzle hep birlikte çalıştık. Terör örgütlerinin, zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin, her türlü suç ve suçlunun üzerine kararlılıkla gitmeye devam ettik, hırsıza ve arsıza geçit vermedik" dedi.