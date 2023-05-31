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Emirdağ'da Sağanak ve Doludan Etkilenen Tarım Arazilerinde Çalışma Başlatıldı

Emirdağ'da Sağanak ve Doludan Etkilenen Tarım Arazilerinde Çalışma Başlatıldı

Güncel Haberler

Emirdağ'da sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması yapılıyor. İlçeye bağlı Gömü beldesi, Tabaklar ve Güneysaray köylerinde son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bazı ekili tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Emirdağ'da sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

İlçeye bağlı Gömü beldesi, Tabaklar ve Güneysaray köylerinde son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bazı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ekipler, 5 gündür bölgede 520 dekarlık hububat, ayçiçeği, nohut ve mısır arazilerinde sağanak ve dolundan zarar gördüğünü tespit etti.

Ekiplerin dünkü sağanak ve sel baskınları sonrası bölgedeki hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Güneysaray köyünden Kadir Han Çakır da bölgede son günlerde çok şiddetli sağanak yağışın etkili olduğunu ve ekili arazilerdeki mahsullerinin zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Hisarcık Emirdağ Güncel Haberler

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