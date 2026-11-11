Emir Ali Cengiz Oğuz, Gençlik Olimpiyatları'nda 15,22 metreyle dördüncü oldu

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Edirneli milli atlet Emir Ali Cengiz Oğuz, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda erkekler üç adım atlamada dördüncü oldu.

Edirne Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Oğuz, atletizm erkekler üç adım atlama finalinde 15,22 metrelik derecesiyle olimpiyatları dördüncü sırada tamamladı.

Finalde Çinli Xuefeng Sheng 16,18 metreyle altın, Özbek Shakhzodbek Kholmurodov 15,71 metreyle gümüş, Portekizli Joao Matos ise 15,53 metreyle bronz madalya kazandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve Edirne'yi başarıyla temsil eden milli sporcu ile başarısında emeği bulunanlar tebrik edildi.

Kaynak: AA