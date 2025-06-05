Eminönü'nde Bayram Alışverişi Hareketliliği

Eminönü'nde Bayram Alışverişi Hareketliliği
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Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde, yerli ve yabancı ziyaretçiler Mısır Çarşısı ve çevresinde alışveriş yaparak bayram ruhunu yaşıyor. Çeşitli bayram ürünleri, özellikle tatlılar ve kuruyemişler yoğun ilgi görüyor.

Tarihi ve turistik mekanlara ev sahipliği yapan Eminönü'nde Kurban Bayramı'nın arifesinde alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, Mısır Çarşısı ve çevresinde vakit geçiriyor.

Kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolataların yanı sıra kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satın alan yerli ve yabancı müşteriler, iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesi Eminönü'ne alışveriş yapmaya geldiğini belirten Ferdi Çelik, buraya özgü meşhur kahveden de aldıklarını söyledi.

Bu tarihi havayı bir de arife günü solumak istediklerini dile getiren Çelik, "Bir de çikolata siparişi verdik. Onun yanı sıra ufak tefek kuruyemiş de alıp evimize gideceğiz. Genelde Mısır Çarşısı ve Eminönü'ndeyiz. Buranın havası da bir başka. Bu nedenle buralardan kopamıyoruz." dedi.

Özlem Akdemir ise kızına taç almak istediğini, bunun yanında kuruyemiş ve kuş lokumlarına da bakacağını ifade etti.

İş yerinde verilen öğle molasında Eminönü'ne gelebildiğini aktaran Akdemir, "Benim için yakın ve avantajlı. Bayramda bizler için tatil birleşmediği için buralardayız. Gezerek bu süreci değerlendireceğiz." diye konuştu.

Esnaf Faruk Kandemir de alışveriş yapmaya gelenlerin en çok baklava ve lokum almak istediğini aktardı.

Tatlılardan sarma, şöbiyet ve midye gibi ürünlerin satıldığını belirten Kandemir, geçen yıllara göre biraz sakinlik olsa da herkesin alışveriş yapmaya gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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