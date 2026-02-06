Eminönü'nde banka soygunu; 112 bin lira alıp kaçtı -1

EMİNÖNÜ'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel