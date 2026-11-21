Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, dün kendisinin katılımıyla düzenlenen fuara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın kooperatifleri, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleridir. Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.

Kaynak: AA