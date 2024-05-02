Emin Barın'ın eserlerinin yer aldığı sergi uzatıldı

Türk grafik sanatının duayen isimlerinden, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Dr. Mehmet Emin Barın'ın eserlerinin yer aldığı " Emin Barın : 'Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam'" sergisi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşuyor.

Zafer Yıldırım aile koleksiyonu ile Barın Han aile arşivine ait Emin Barın eserlerinden oluşan bir seçkinin görülebildiği sergi, iki ayda yaklaşık 80 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Ali Kayaalp'in üstlendiği sergide, Barın'ın Türk grafik sanatındaki ustalığını, hattatlık ve cilt restorasyonundaki bilgisini yansıtan yaklaşık 230 eseri yer alıyor.

Sergi 31 Mayıs'a kadar pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-19.30'da ücretsiz ziyaret edilebilir.