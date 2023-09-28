Emet ilçesinde bordür sökme çalışmaları başladı

Emet ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt dökme çalışmaları öncesi yolların daha düzgün ve dayanıklı hale getirilmesi amacıyla bordür sökme çalışmaları başladı.

Birçok bölgesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Emet ilçesinde sıcak asfalt dökme çalışmaları öncesi yolların daha düzgün ve dayanıklı hale getirilmesi amacıyla bordür sökme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Alt yapı yenileme çalışmaları sona eren ve sıcak asfaltın uygulanması gereken bölgelerde, yolculuk deneyimini iyileştirmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla bordür söküm işlemleri hızla devam ediyor. Belediye Fen İşleri ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfaltın sorunsuz bir şekilde dökülmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bu çalışmaların ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve yaşam kalitesini artıracağını belirtti. Ayrıca, sıcak asfalt dökme işlemlerinin de yakın bir tarihte başlayacağını söyleyen Doğan, bu sayede yolların daha güvenli ve konforlu hale geleceğine vurgu yaptı. - KÜTAHYA