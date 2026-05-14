Emep Heyetinden, Grevdeki P&G İşçilerine Destek Ziyareti

(KOCAELİ) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ve beraberindeki parti heyeti, P&G işçilerini, grevin 2. gününde ziyaret etti. Erkan, "Grevci işçilerin, insanca yaşanacak ücret, insanca yaşam koşulları ve vergide adalet taleplerinin sonuna kadar yanındayız" dedi.

Yaklaşık 5 buçuk aydır süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine Kocaeli Gebze'de faaliyet gösteren ABD merkezli Procter and Gamble (P&G) fabrikasında işçiler, işverenin yüzde 5'lik teklifine karşı greve çıktı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ve beraberindeki parti heyeti, grevi ikinci gününde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Erkan, "Grevi dayatanlar patronlar ve patron örgütlerinin tutumudur. Artık hiç kimsenin inanmadığı TÜİK rakamlarının bile gerisinde bir zam oranıyla işçinin karşısına çıkarsanız, işçilerin kazanılmış haklarına göz diktiğinizi alenen ilan ederseniz grev de kaçınılmaz olur. Bu sefalet ücreti dayatmasını da kazanılmış hakların gasbını da ancak işçiler bundan önceki örneklerde de görüldüğü üzere, mücadele ederek aşabiliyorlar" diye konuştu.

DİSK-AR'IN SON RAPORUNA İŞARET ETTİ

Ülkenin ekonomik durumuna değinen Erkan, "DİSK-AR'ın son raporuna göre, sadece nisan ayında işçiler enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle 11 gün bu kayıplar için çalıştılar. İşverenin size verdiği bu teklif eminim ki bu 11 günü telafi etmeyecek. Onlara göre enflasyonun sebebi ücret artışları. 'Ücretler artmazsa enflasyon düşecek' diyorlar. Peki biz üç yıldır ne yaşıyoruz? Ücretler bu kadar baskılanırken ücret artışları hedeflenen enflasyon oranında belirlenirken enflasyon hala durdurulamıyor. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 32. Şimdiden kendi hedeflerini ikiye katladılar" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 5 ZAMMA TEPKİ

Erkan, işverenlerin işçilere masada yüzde 5 zam teklifine tepki göstererek, "Kısacası iktidarın ekonomi politikalarının faturasını da savaşın faturasını da bize kesmek istiyorlar. Bu grev bu faturayı reddetme grevidir. Grevci işçilerin insanca yaşanacak ücret, insanca yaşam koşulları ve vergide adalet taleplerinin sonuna kadar yanındayız. Sadece grev alanı ziyaretiyle değil, parti olarak bu grevi çevredeki fabrikalarda da anlatarak büyütmek için çabalayacağız" dedi.

BİRLİKTELİK VE MÜCADELE VURGUSU

Lastik-İş'in lastik fabrikalarında da toplu sözleşme süreci yürüttüğünü dile getiren Erkan, "Yine orada da patronların düşük ücret dayatmasıyla karşı karşıyayız. Bu zam oranları kabul edilemez. Bilmeliyiz ki lastik işçisinin mücadelesi P&G işçisinin mücadelesinden, metal işçisinin mücadelesinden, maden işçisinin mücadelesinden ayrı değil. İşçi sınıfımız insanca yaşayacak ücretlere, vergide adalete, güvenceli çalışma koşullarına ancak ve ancak birlikte mücadeleyle erişebilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA