Emep'li Bayhan, Dardanel Hakkında İdari İşlem Başlatılıp Başlatılmayacağını Sordu

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Dardanel fabrikasında yaşanan sorunlara ilişkin TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, Dardanel hakkında idari işlem başlatılıp başlatılmayacağını sordu.

Bayhan, Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Dardanel fabrikasında küçülme gerekçesi ileri sürülmesine rağmen şirketin faaliyet raporlarının yeni yatırımların ve teşviklerin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Bu tablonun ortada gerçek bir daralma değil; kadrolu işçilerin tasfiye edilerek güvencesiz ve geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hedefinin bulunduğunu düşündürdüğünü ifade eden Bayhan, şunları kaydetti:

"Ezine OSB ve Enez yatırımları büyüme hedefleriyle anlatılırken Dudullu'daki tesiste işten çıkarmalara gidilmesi, 'küçülme' gerekçesinin gerçekte yeni yatırım teşviklerinden yararlanmak için kadrolu işçilerin tasfiye edilmesi anlamına geldiğini göstermektedir. Göz yıkama sistemleri gibi acil müdahale ekipmanlarının yetersiz olduğu, kimyasal maddelerle temasın yaygın olduğu ve iş kazalarının sık yaşandığı ifade edilmektedir. İşçiler ayrıca tuvalete erişim, su içme ve kişisel ihtiyaçlarını karşılama gibi temel ihtiyaçların dahi sınırlandırıldığını dile getirmektedir."

İşçilerin yalnızca işten çıkarma sürecine değil, uzun süredir devam eden birçok hak ihlaline de dikkat çektiğini aktaran Bayhan, fabrikada "fazla mesainin kağıt üzerinde gönüllülük esasına dayalı görünmesine rağmen fiilen zorunlu tutulduğu, fazla mesaiye katılmayan işçilere baskı ve mobbing uygulandığı, 10 kişinin yapacağı işin 6 kişiye yaptırıldığı, mesai ücretlerinin bordrolara eksik yansıtıldığı ya da hiç ödenmediği, kadın işçilerin özellikle pazar günü mesaisine kalmadıkları için hedef alındığı ve iş kazalarından işçilerin sorumlu tutulduğu" yönündeki iddiaları aktardı.

Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Dudullu OSB'de 2025 Kasım-2026 Mart döneminde kaç işçinin işten çıkarıldığını, işten çıkarılan işçilere ait kıdem tazminatlarının neden ödenmediği, Dardanel hakkında idari işlem başlatılıp başlatılmayacağı, 2024–2026 döneminde fabrikada yapılan iş müfettişi denetimleri, işçi sağlığı ve güvenliği, fazla mesai ve mobbing iddialarına ilişkin incelemeleri ile Dardanel ve bağlı şirketlere verilen yatırım teşviklerine" ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi.

Kaynak: ANKA