Emep'li Bayhan'dan Grevdeki P&G İşçilerine Ziyaret: İşçiler Haklarını Alana Kadar Grev Sürecek

Güncelleme:
EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 19 gündür grevde olan DİSK Lastik-İş üyesi P&G işçilerini ziyaret ederek, işçiler haklarını alana kadar grevin süreceğini ve konuyu Meclis'e taşıyacağını söyledi.

(KOCAELİ) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, grevlerinin 19'uncu gününde olan DİSK Lastik-İş üyesi P&G işçilerini ziyaretinde, "P&G işçileri hakkını alana kadar, kendi gerçeklerini göstermeye ve sizin sahte gerçeklerinizi teşhir etmeye devam edecek. İşçiler haklarını alana kadar grev sürecek" dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli İl Örgütü ile Gebze ve Darıca ilçe örgütleriyle birlikte grev alanında işçilerle bir araya geldi.

Ziyarette, grevdeki işçilerin yanı sıra aileleri ve çocuklarıyla da bayramlaşıldı. Bayhan, işçilere daha mutlu ve kazanım dolu bayramlar diledi.

Bayhan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bir an önce iptal ettiğiniz grev işçilerinin sigortalarını geri yapın. Bu grevi engellemek için yaptığınız hukuksuzluklara son verin. Bunları yapmadığınız sürece işçilerin seslerini Meclis'te dile getirmeye, sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. P&G işçileri hakkını alana kadar, kendi gerçeklerini göstermeye ve sizin sahte gerçeklerinizi teşhir etmeye devam edecek. İşçiler haklarını alana kadar grev sürecek. Çalışma Bakanına sesleniyorum: ya işçilerin arkasında duracaksınız ya da o koltuktan kalkıp gideceksin. Pazartesi Meclis'te soru önergesi vereceğim. "

Kaynak: ANKA
