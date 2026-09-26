EMEP Genel Başkanı Aslan, 1,5 milyon civarı boş konutun emekçilere açılmasını istedi

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, iktidarın 24 yılda uyguladığı politikalarla barınma sorununu çözmek yerine büyük bir krize dönüştürdüğünü belirterek, "Halkımıza kümes gibi evlerde, barakalarda ve gecekondularda sağlıksız bir yaşam reva görülürken Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor. 24 yıl boyunca müteahhitlere para aktarmaktan, rant projeleri üretmekten başka ne yaptınız? Bu saray düzeninin konut sorunu çözmek gibi bir derdi yok" dedi.

Aslan, başvuru süresi sona eren kiralık sosyal konut uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yatırım aracı olarak görülen 1,5 milyondan fazla boş konut bulunduğunu ifade eden Aslan, bu konutların acil ihtiyaç duyan emekçilerin kullanımına açılması, kirasını ödemekte zorlanan işçi ve emekçilere ihtiyacı düzeyinde kira yardımı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Barınma krizine iktidar politikalarının yol açtığını dile getiren Aslan, "AKP 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' sloganıyla propaganda sürdürüyor. Biz AKP'nin ve saray düzeninin neye hazır olduğunu biliyoruz. Yolsuzluklara hazırlar, soygunlara hazırlar, her türlü hileye, hurdaya, adaletsizliğe hazırlar. Bakın, günlerdir yüz binlerce insanın tasarruflarına çöken borsacıları konuşuyoruz. Borsa yoluyla yüz binler soyuldu. Yarattıkları bu soygun düzeni onların eseri" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 28 BİN, ORTALAMA KİRA 45 BİN LİRA"

İktidarın 24 yıldır büyüyen barınma sorununa karşı bugün kiralık sosyal konut vadettiğini hatırlatan Aslan, "Kiralık sosyal konutla vatandaşımızın içinde rahat yaşayabileceği konutlar inşa edeceğiz diyorlar. 24 milyon vatandaşımız, 7 milyon 300 bin hane kiracı olarak yaşamak zorunda. Asgari ücret 28 bin lira, İstanbul'da ortalama kira 45 bin lira, Ankara'da 34 bin lira, İzmir'de 33 bin lira, Antalya'da 29 bin lira, Bursa'da 24 bin lira. Halkımıza kümes gibi evleri, barakaları reva gören Erdoğan 1150 odalı kaçak sarayda yaşamını sürdürüyor. Sarayın giderleri de yine emekçilerden toplanan vergilerle ödeniyor" dedi.

Bir yandan Marmara depremi konusunda uzmanların uyarılarda bulunduğunu, öte yandan sadece İstanbul'da acil boşaltılması gereken 600 bin çürük konutta insanların yaşamaya devam etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Aslan, 6 Şubat depremlerinde de milyonlarca yurttaşın evsiz kaldığını hatırlattı.

Aslan, şunları kaydetti:

"Bir tarafta çadırları satan Kızılay, öbür tarafta deprem konutlarını halka parayla satan bir iktidarla yüz yüzeyiz. 24 yıl boyunca bu ülkede müteahhitlere para aktarmaktan başka ne yaptınız? 24 yıl boyunca rant projeleri üretmekten başka ne yaptınız? 24 yıl boyunca bütün çevrenizdeki beşli çete dahil olmak üzere milyarlarca dolar parayı aktarmaktan başka ne yaptınız? Bu kapitalist sistem milyonlara insanca yaşayabileceği konut imkanı tanımaz. Saray düzeninde her şey kar için, her şey rant için, her şey yandaşlar için. Bu saray düzeninin ülkenin konut sorunu çözmek gibi bir derdi de yok."

"BOŞ KONUTLAR YERLEŞİME AÇILSIN, HACİZ BORÇLARINDA FAİZLER SİLİNSİN"

Aslan, Türkiye'de 1,5 milyon civarında boş konut olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu boş konutlar yerleşime açılmalı. Deprem riski altındaki evlerde yaşayan ve acil ihtiyaç duyan yurttaşlarımız bu evlere yerleştirilmelidir. Kirasını ödemekte zorlanan işçi ve emekçilere yeterli miktarda kira yardımı yapılmalıdır. Devlet ve yerel yönetimler sosyal konutlar için daha fazla bütçe ayırmalıdır. Sosyal konutların proje ve yapımında mimar mühendisi odaları, emek ve meslek örgütleri, sağlık örgütleri dahil edilmelidir. İşçi ve emekçilerin ödeyemedikleri kredi borçları nedeniyle haczedilen evleri bankalardan alınarak gerçek sahiplerine iade edilmeli, borç faizleri silinmeli ve taksitler yeniden düzenlenmelidir. İnşaat tekellerine, müteahhitlere verilen teşvik ve krediler geri alınmalıdır. İnsanca barınabileceğimiz konut her yurttaşın, her işçi ve emekçinin hakkıdır. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA