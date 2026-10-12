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Emeklilerin hak yürüyüşü Amasya Merzifon'da basın açıklamasıyla sürdü

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Emeklilerin hak yürüyüşü Amasya Merzifon'da basın açıklamasıyla sürdü
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Emeklilerin hakları için başlatılan Ankara yürüyüşü Amasya’nın Merzifon ilçesine ulaştı. Merzifon Meydanı’ndaki açıklamada Ali Öztürk, açlık sınırı 38 bin TL iken emekliye 23-25 bin TL reva görülmesini eleştirdi ve 2027 bütçesinde emeklilerin haklarının yer almasını istedi.

(AMASYA) - Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi tarafından emeklilerin hakları için başlatılan Ankara yürüyüşü Amasya'ya ulaştı.  Birleşik Emekliler Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Ali Öztürk, "Açlık sınırının 38 bin TL olduğu ülkede milyonlarca emekliye 23 bin, 25 bin TL ücret reva görülüyorsa o ülkede yaşayan emeklinin açlık sınırı altında yaşamla beraber insan onuruna yaraşır yaşam hakkı dolayısıyla özgürlüğü de kısıtlanmıştır" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi tarafından emeklilerin hakları için başlatılan Ankara yürüyüşü Amasya'nın Merzifon ilçesine ulaştı. Merzifon Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında Bulancak Birleşik Emekliler Sendikası Şube Sekreteri Mehmet Çavuş ve İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Ali Öztürk konuştu. Yürüyüşe katılanlar, "Direne direne kazanacağız" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

"EMEKLİNİN YAŞAM HAKKI KISITLANMIŞTIR"

Öztürk, pek çok farklı sektörden emeklilere bugün reva görülenin açlık sınırı altında bir yaş olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Öztürk, "Açlık sınırının 38 bin TL olduğu ülkede milyonlarca emekliye 23 bin, 25 bin TL ücret reva görülüyorsa o ülkede yaşayan emeklinin açlık sınırı altında yaşamla beraber insan onuruna yaraşır yaşam hakkı dolayısıyla özgürlüğü de kısıtlanmıştır. Ömrümüzün son baharında en temel hakkımız olan insanca yaşam hakkıdır. Tüm emeklilerimizi birlikte mücadeleye, halkımızı onurlu yürüyüşümüze daer ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Ali Öztürk de konuşmasında, "2027 bütçesinde emeklilerin insanca yaşaması için gerekli olan ekonomik ve sosyal hakların yer almasını istiyoruz. Bunun için yollardayız. Biz sesimizi duyurmak, ihtiyaçlarımızı dile getirmek, bizi dinlemeyenlerin dinlemesini sağlamak için yollara düştük. Hazırladığımız dosyayı TBMM'de gurubu bulunana partilerin grup toplantısında açıklayacağız. 17 milyon emekli adına da bunun takipçisi de olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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