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Emeklilere yapılan zam tepki çekti

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösterdi. Ergün, 'Emekli aylığı Hazine yardımının altında kalmışsa bu büyük bir ayıptır. Emekli harçlık istemiyor, hakkını istiyor' ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık zamma tepki gösterdi. Ergün, "Emekli aylığı Hazine yardımının altında kalmışsa bu büyük bir ayıptır. Emekli harçlık istemiyor, hakkını istiyor" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamayla yüzde 25'lik zamma tepki gösterdi. Ergün, şunları kaydetti:

"Maaş değil, aylık değil; en düşük emekli ödemesi adıyla Hazine yardımı şeklinde 10 bin TL olarak ödenen paranın, 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi emekli topluluğumuzun beklentilerini karşılamamaktadır. Bugün en düşük kök aylık 5 bin 500 liradır. Yani bu paranın üzerine Hazine, emekliye 7 bin TL harçlık olarak koyacak ve kök aylığı aşan bir sosyal yardımı ödeyecektir. Dünyanın neresinde görülmüştür, aylığı aşan bir sosyal ödeme? 3 milyon 200 bin emeklimizin kök aylıklarını etkilemeyecek olan bu artış asla kabul edilemez. Bu yasa teklifiyle emekliler arasındaki adaletsizlik de körüklenecektir. Yüksek ve gün sayısı fazla prim ödeyen emeklilere yapılan haksızlık daha da artacaktır.

"Emeklilik, kutsal bir haktır"

Bu, Anayasa'ya da insan haklarına da sosyal güvenliğin temel ilkesi olan 'nimet-külfet' dengesine de aykırı bir durumdur. Yasa teklifi yeniden değerlendirilmeli, parlamentoda görüşülürken gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bütün emeklilere büyümeden pay verecek bir düzenleme getirilmelidir. Emeklilik, karşılığı yıllarca ödenen primlerle anamızın ak sütü gibi helal, kutsal bir haktır. Emekli aylığı Hazine yardımının altında kalmışsa bu büyük bir ayıptır. Emekli harçlık istemiyor, hakkını istiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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