Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi TBMM'de Gündemde

Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç teklifi henüz yasalaşmadı. Teklifte bir defaya mahsus alım, 5 yıl satmama şartı ve binek araç sınırlaması gibi kriterler öne çıkıyor. Sosyal medyadaki 'yasalaştı' iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Emeklilere Ötv'siz araç düzenlemesi TBMM'deki gündemini koruyor. Henüz yasalaşmayan teklifin, belirli kriterleri karşılayan emeklileri kapsayabileceği ve ilk etapta tüm emeklilere yönelik olmayabileceği değerlendiriliyor. Teklifin komisyon sürecinin ardından Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar olmasa da, teklif metninde öne çıkan maddeler arasında araç alım hakkının bir defaya mahsus olması, alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması, ticari araçların kapsam dışı tutulması ve düzenlemenin sadece binek otomobiller için geçerli olması yer alıyor. Ayrıca, aracını erken satanlardan alınmayan ÖTV tutarının faiziyle tahsil edilmesi de gündemde.

2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyet üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseldi. Emeklilere yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde benzer limitlerin uygulanabileceği düşünülüyor. 2026 limitleri göz önüne alındığında, Togg T10X, Fiat Egea, Toyota Corolla, Hyundai i20 ve Renault Megane Sedan gibi modeller kapsama girebilecek araçlar arasında yer alıyor.

Şu anki durumda emeklilere ÖTV'siz araç hakkı tanıyan teklif TBMM'de yasalaşmış değil. Teklifin komisyon sürecinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor, ancak resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada dolaşan 'yasalaştı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

