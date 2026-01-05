Emeklilere Verilecek Zam Oranı Belli Oldu... Artvinli Emekliler "Geçinemiyoruz" Dedi

Haber : Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin ardından emekli aylıkları ile memur maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazandı. Artvin'de emekliler resmi enflasyon verilerinin hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek geçim sıkıntılarına dikkati çekti. Emekli Nuri Demirci, "Hesapladıkları enflasyon buysa TÜİK bize söylesin, biz de oradan alışveriş yapalım. Pazarda, markette fiyatlar ortada" dedi. Emekli Atakan Şahin ise vatandaşın yaşadığı yoksulluğun görmezden gelindiğini ifade ederek, "Gerçek enflasyon mahallede, pazarda. İnsanlar artık sadece evine ekmek götürmeyi düşünüyor. Açlık ve yoksulluk bu memlekette gerçek ama rakamlarla gizleniyor" diye konuştu.

Ardanuç'ta emekliler, aralık ayı enflasyon oranlarına ilişkin haberleri toplandıkları lokaldeki televizyondan takip ettiler.

Hayat pahalılığı karşısında verilecek zammın yetersiz olduğunu belirten emekliler, tepkilerini ANKA Haber Ajansı'na dile getirdi.

Emekliler, açıklanan enflasyon oranlarının çarşı ve pazardaki fiyat artışlarını yansıtmadığını ifade ederek, gıda, kira ve fatura giderleri karşısında geçinmekte zorlandıklarını söyledi. Açıklanan zam oranıyla temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını vurgulayan emekliler, yetkililere çağrıda bulundu.

"TÜİK söylesin, biz de oradan alışveriş yapalım"

Emekli Nuri Demirci, açıklanan orana tepki göstererek, "Çok düşük bir enflasyon oranı açıklıyorlar. TÜİK söylesin, biz de oradan alışveriş yapalım. 2 liraya aldığımız simit 20 lira oldu, 5 liraya aldığımız meyve 70 lira olmuş. Verdikleri para yeter mi? Bunların bir seferde oturup yemek yedikleri paradır."

Emekli Adem Karataş durumun vahim olduğunu ifade etti. En düşük emekli aylığının 18 bin 800 lira olacağını anlatan Karataş, "Bu rakamla emekli ev kirasını mı ödesin? Büyük şehirlerde durum daha vahim. Bu parayla emekli nasıl geçinecek?" diye sordu.

Naci Bozkurt ise, "Enflasyona göre emekli zor durumda, zor geçineceğiz. Beklentimiz olsa da ortada hiçbir şey yok" yorumunu yaptı.

"Gerçek enflasyon mahallede, pazarda"

Ardanuçlu emekli Atakan Şahin'in sözleri ise şöyle oldu:

"Bir sürü şey uydurmuşlar; açlık sınırı, yoksulluk sınırı diye bir takım sınırlamalar getirmişler. Vatandaşın yaşamına böyle müdahale olmaz. Bu memlekette fakirlik var, bu memlekette yoksulluk var ve bu memleketin bir türlü düzelmesi lazım. Ama insanları bu şekilde yaşamaya mahküm ediyorlar. İnsanlar akşama sadece evine ekmek götürmeyi düşünsün, başka bir şey düşünmesin istiyorlar. Yönetim biçimi bu ve bu memlekette insanlara bunları yaşatıyorlar. TÜİK'e ne lazım? Gerçek enflasyonu pazarda, mahallede ya da bir dernek lokalinde sorsunlar. Vatandaş zaten enflasyon oranını söyler, vatandaşın sıkıntısı ortada."

"İnsanlar sokağa çıkamıyor, eşine dostuna bir çay içiremiyor"

Esnaf Erol Uygur ise, "Sürekli enflasyonu aşağı çekerek zam oranlarını belirliyorlar. Emekli bir öğrenci okutacaksa bu para ona bile yetmez. Üniversite öğrencisine yetmez, belki lise öğrencisine yeter. Gittikçe insanları kendilerine mahküm ediyorlar. İnsanlar sokağa çıkamıyor, eşine dostuna bir çay içiremiyor. Ama bunun en güzel cevabı sandıkta verilecek. 2026 hüsranla başladı, 2025'te daha da kötü olacak" dedi.

Emekli Adem Karataş ise, "Toplam 18 bin 800 lira… Çok güzel, bu parayla iyi geçim olur. Emekli mağdur olur, sefil olur, yoksul olur, sürünür. Çağının son zamanlarında emekli böyle bir yaşama mahküm ediliyor. 15 günlük ömür geçirecek, onu da rezil ettiler. Yazıklar olsun" diye konuştu.

"Verilen zamla emekliyi açlığa mahkum ettiler"

Emekli Zikri Toptaş, "Emekli çiftçi battı, emekli malını sattı. Ben neyine güveneyim bu hükümete?" diyerek şiir okurken, Yusuf Gündüz,

"2026'da millet açlıktan ölecek, onlar da seyredecek. Bari doğal gazı ödemek için para verselerdi. Daha ne söyleyeyim?" ifadelerini kullandı.

Emekli Necat Kara ise, "Milleti açlığa mahküm ettiler. Böyle giderse milleti kıracaklar. Millet perişan. Böyle devlet olmaz. Biz sürünüyoruz, bize acımaları lazım ama bizi düşünen kimse yok" dedi.