Emekliler Söğütlüçeşme'den Seslendi: Alın Terimizle, Emeğimizle, Yaşam Hakkımızla Oynanıyor!

Güncelleme:
Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Kadıköy'de yaptıkları yürüyüşle emekli maaşlarının artırılmasını ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini talep etti. Emekliler, en düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşı düzeyine yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Kadıköy Altıyol'dan Söğütlüçeşme'ye bir yürüyüş yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Emekliler açıklamalarında "Kiralar uçmuş, gıda fiyatları patlamış, faturalar emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin TL ile emeklinin sofrası büyümez, derdi bitmez. Bu ülkede emekli; pazarda filesini dolduramıyor, eczanede ilacını alamıyor, kombiyi yakamıyor, torununa harçlık veremiyor! Emekliler yıllarca çalıştı, üretti, prim ödedi. Bugün ise milyonlarca emekli en dipte eşitlenerek yoksulluğa mahkum ediliyor. Bu bir 'iyileştirme' değil; yoksulluğu kalıcılaştıran bir düzendir. Emeklinin alın teriyle, emeğiyle, yaşam hakkıyla oynanıyor!" dedi. En düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşı düzeyine yükseltilmesini, tüm emeklilere 20 bin lira seyyanen artış yapılmasını istedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Kadıköy Altıyol'dan Söğütlüçeşme'ye bir yürüyüş yaparak taleplerini seslendirdi. "Kiralar uçmuş, gıda fiyatları patlamış, faturalar emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin TL ile emeklinin sofrası büyümez, derdi bitmez" diyen emekliler, tüm emeklilere 20 bin lira seyyanen artış yapılmasını, en düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşı düzeyine yükseltilmesini istedi.

"Bu bir müjde değil, emekliyi oyalama girişimidir"

Tüm Emeklilerin Sendikası Üsküdar Şube Başkanı Vasfiye Esel tarafından okunan "Komisyondan Geçti Ama Emekliye Yine Yoksulluk Düştü!" başlıklı açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme kabul edildi. İktidar bu düzenlemeyi yine 'müjde' diye sunuyor. Oysa biz biliyoruz: Bu bir müjde değil, emekliyi oyalama girişimidir. Bugün emekliye reva görülen yaşam; insanca yaşam değil, hayatta kalma mücadelesidir." denildi.  Açıklama şöyle:

"Emeklinin alın teriyle, emeğiyle, yaşam hakkıyla oynanıyor!"

"Kiralar uçmuş, gıda fiyatları patlamış, faturalar emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin TL ile emeklinin sofrası büyümez, derdi bitmez. Bu ülkede emekli; pazarda filesini dolduramıyor, eczanede ilacını alamıyor, kombiyi yakamıyor, torununa harçlık veremiyor! Emekliler yıllarca çalıştı, üretti, prim ödedi. Bugün ise milyonlarca emekli en dipte eşitlenerek yoksulluğa mahküm ediliyor. Bu bir 'iyileştirme' değil; yoksulluğu kalıcılaştıran bir düzendir. Emeklinin alın teriyle, emeğiyle, yaşam hakkıyla oynanıyor! Biz Tüm Emeklilerin Sendikası olarak bir kez daha söylüyoruz:  Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz!"

"En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşı düzeyine yükseltilmeli"

Açıklamada 7 maddelik talepler ise şöyle sıralandı:

"1) En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşı düzeyine yükseltilmeli ve bu seviye yasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

2) Tüm emeklilere 20.000 TL seyyanen artış yapılsın! Sadece en düşük aylıkla oynayarak emeklinin öfkesi bastırılamaz. Tüm emeklilere 20.000 TL seyyanen zam derhal uygulanmalıdır.

3) 5510 sayılı yasa değişsin: aylık bağlama oranları ve katsayılar emeklinin lehine düzenlensin! Emekli maaşlarını eriten sistem değişmeden kalıcı çözüm olmaz.

4) Emekli maaşları gerçek enflasyona göre güncellensin! Kağıt üzerindeki artış değil, pazardaki gerçek hayat pahalılığı esas alınmalıdır.

5) Sağlık hizmetleri ücretsiz ve erişilebilir olsun! Katkı payları, muayene ücretleri, ilaç farkları kaldırılsın. Sağlık haktır!

6) Barınma ve temel yaşam giderleri için emeklilere doğrudan destek sağlansın! Kira ve faturalar emekliyi ezmektedir. Bu kriz görmezden

gelinemez.

7) Emeklilerin sendikal hakları tanınsın, kapatma tehditleri kaldırılsın! Emeklilerin örgütlenmesi anayasal haktır. Sendikamız üzerindeki fiili

ve hukuki engeller kaldırılmalıdır. Biz susmayacağız! Biz geri çekilmeyeceğiz! Emekli açlığa mahküm ediliyorsa, sokak bizimdir! Meydan bizimdir!

Mücadele bizimdir! Haklarımız yasalardan önce gelir! İnsanca yaşam hakkımızı, emeğimizin karşılığını, onurumuzu kimseye teslim etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

