Emekliler Kadıköy'den Seslendi: Açlığa Mahkum Ediliyoruz... İlk Seçimde Karanlık Düzeni Değiştireceğiz

Haber: Tuba KARA / Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Tüm Emekliler Sendikası, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara tepki göstererek "insanca yaşam" talebini yineledi. Sendika yöneticileri ve üyeleri, düşük emekli maaşlarını, demokratik hakların kısıtlanmasını ve iktidarın politikalarını eleştirirken; mücadeleyi büyütme ve dayanışmayı artırma çağrısında bulundu. Emekliler bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve her seferinde asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurguladı. "Açlığa mahkum ediliyoruz... Emeklilere reva görülen bu sefalet ne insani, ne anayasal, ne de ahlaki açıdan kabul edilebilirdir" diyen emekliler, 16 milyonluk bir kitleyi oluşturduklarını anımsatarak, "Yerel seçimlerde gerekli dersi verdik. İlk genel seçimde de bu karanlık düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm Emekliler Sendikası, Kadıköy Rıhtım'da bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlediği basın açıklamasında, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara tepki göstererek "insanca yaşam" talebini yineledi. Sendika yöneticileri ve üyeleri, düşük emekli maaşlarını, demokratik hakların kısıtlanmasını ve iktidarın politikalarını eleştirirken; mücadeleyi büyütme ve dayanışmayı artırma çağrısında bulundu. Basın açıklamasında konuşan sendikanın MYK Üyesi Metin Vasfi Tekiz, hükümetin kişi başına düşen milli gelir artışını övmesine karşılık, bu büyümeden emeklilerin hiçbir pay alamadığını söyledi. Tekiz, "Refah payı emeklilere yansıtılmadığı sürece yoksulluk daha da derinleşir. Bugün 14.469 TL ile geçinmeye mahkum edilen milyonlarca emekli, derin bir yoksulluğa itilmiştir. Bizim derdimiz yalnızca karnımızı doyurmak değil, insanca yaşamaktır" dedi.

23 yıllık mevcut iktidarın emeklilere yönelik uygulamalarını eleştiren Tekiz, bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve her seferinde asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurguladı. "Emeklilere reva görülen bu sefalet ne insani, ne anayasal, ne de ahlaki açıdan kabul edilebilirdir" diye konuştu.

"Demokratik h aklarımız s ısıtlanıyor, a çlığa m ahk u m e diliyoruz"

Tüm Emekliler Sendikası Kadıköy Şube Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Esel, 10 gün önce yapılan genel kurulun ardından yenilenen yönetimle birlikte emeklilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Esel, milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında maaş aldığını belirterek, "Bu maaşlarla sağlık, barınma ve beslenme gibi temel haklarımıza erişim imkansız hale gelmiştir. Demokratik haklarımız sısıtlanıyor, açlığa mahkum ediliyoruz" dedi.

Esel, tek adam rejimiyle demokratik mücadele alanlarının daraltıldığını, sendikal hakların engellendiğini ve emeklilerin örgütlenmesinin yargı sopasıyla bastırılmak istendiğini ifade etti. Bayram ikramiyelerinin yetersizliğine değinen Esel, "İktidar, emeklilere karışmasaydı, en düşük emekli maaşı bugün en düşük memur maaşına eşit olacaktı. Bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır" dedi.

"Kırmızı b ant eylemi b üyüyecek"

Basın açıklamasına katılan emekli öğretmen Kamber Özcivan da, başlattıkları "kırmızı bant" eyleminin sürekli ve pasif bir direniş biçimi olduğunu söyledi. "Tek adamın aydınlarla, siyasetçilerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamasını hazmedemiyoruz. Hak, hukuk, adalet Türkiye'ye gelene kadar kırmızı kol bandımızı çıkarmayacağız. Bu eylem büyüyecek, Türkiye'ye yayılacak" dedi.

"Et i çin Kurban Bayramı 'nı b ekliyoruz"

Açıklama öncesinde ANKA'ya konuşan emekli yurttaşlardan Hasan Kızılyatak, ekonomik krizden en çok emeklilerin etkilendiğini belirtti. "Pazarda taneyle alışveriş yapıyoruz. Kurban Bayramı'nı dört gözle bekliyoruz çünkü o zaman eş, dost kurban keserse biz de belki et yiyebiliyoruz" dedi. Bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurgulayan Kızılyatak, torunlarına harçlık verememenin üzüntüsünü dile getirdi.

"Bu ü lkede y aşamaktan u tanır h ale g eldik"

Katılımcılardan Faruk Çelik ise ifade özgürlüğünün baskılandığını belirterek, "Artık bu ülkede yaşamaktan utanıyoruz. İnsanca yaşamak için talepte bulunuyoruz ama yönetenler bizi duymuyor" dedi.

"Kaşıkla v erip k epçeyle a lıyorlar"

Tüm Emekliler Sendikası Ataşehir-Ümraniye Şube Başkanı Çetin Üzce, emekli maaş artışlarının ardından yapılan zamlarla tüm kazanımların geri alındığını belirtti. "Bu artık kepçeyi de geçti. Asgari ücret 22 bin TL, en düşük emekli maaşı 14 bin TL. TÜİK'in yalan istatistikleriyle gerçek hayat arasında dağlar kadar fark var. Barınma, gıda, sağlık… Her şey ateş pahası" diye konuştu. Üzce, emeklilerin 16 milyonluk bir kitleyi oluşturduğunu belirterek, "Yerel seçimlerde gerekli dersi verdik. Genel seçimde de bu karanlık düzeni değiştireceğiz" dedi.

"Emeklilerin p arka g idecek g ücü k almadı"

Emekli resim öğretmeni Sabiha Çarmıklı, birçok emeklinin psikolojik olarak çöktüğünü ve eylemlere katılacak güçlerinin kalmadığını belirtti. "Artık yaşamak değil, sadece nefes almak istiyoruz. Bu ülke gerici, muhafazakar bir iktidarın insafına bırakılmamalı. Gençlerimizin geleceği için mücadele etmeliyiz" dedi.