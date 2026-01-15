Emekliler Kendilerini Zincire Vurdu... Disk Emekli Sen Genel Sekreteri Kalender: "Bin 62 TL'lik Artış Bir Zam Değil, Emeklinin Aklıyla Alay Etmektir"

(ANKARA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşülürken emekliler Ankara Sakarya Caddesi'nde kendilerini zincirledi. Eylemde konuşan DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, "Bize yıllardır 'Bütçede kaynak yok', 'Kemer sıkın' masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz. Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşülürken emekliler ise Ankara'da eylemdeydi. Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yapan emekliler kendilerini zincirledi.

Eylemde emekliler adına konuşan DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, yeni yılda da iktidarın emekliye bakış açısının değişmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yeni bir yıla, yeni umutlarla girmek isterdik. Ancak 2026'nın ilk haftalarında gördük ki; takvim yaprakları değişse de iktidarın emekçiye, emekliye ve yoksul halka bakışı değişmemiştir. Bu coğrafyanın 'Noel Babası' yine sadece zenginlerin bacasından girmiş; sermayeye, yandaşa ve patronlara hediye dağıtırken, halkın payına yine yoksulluk, yine sefalet düşmüştür. Açlık sınırının 30 bin TL'ye, yoksulluk sınırının 100 bin TL'ye dayandığı bir ülkede, bizlere dayatılan bu sefalet tablosuna sessiz kalmak, sadece kendimize değil, çocuklarımızın geleceğine ve bu halka ihanettir. Bize yıllardır 'Bütçede kaynak yok', 'Kemer sıkın' masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz! Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor.

"CHP'nin Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, destekliyor ve selamlıyoruz"

AKP iktidarı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, emekliye reva gördüğü bin 62 TL'lik utanç zammını, bir 'müjde' gibi sunmaya hazırlanmaktadır. Şimdiden ilan ediyoruz: Bu bin 62 TL'lik artış bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir. Meclis'te 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' anlayışıyla el kaldırıp indirecek vekillere sesleniyoruz: O elleriniz, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kalkacaktır. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, Devrimci Emekliler Sendikası olarak tüm şubelerimizde destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece Meclis'te değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız. 15 Ocak'ta o Meclis'ten yine sefalet kararı çıkarsa, sanmayın ki susup evimize döneceğiz. Aksine, o meydanları emeklinin haklı öfkesiyle dolduracağız. Bu ses sadece bir uyarı değil, yaklaşan fırtınanın ayak sesleridir. Hodri meydan."

"Bize reva görülen bin 60 lira, bu zincire biz 700 lira para ödedik. Bize yapılan zam kadar para verdik"

Kendilerini zincirlemek için aldıkları birkaç metrelik zincirin bile 700 lira olduğunu söyleyen emekli Rasim Özdemir, "Bize reva görülen bin 60 lira bu zincire biz 700 lira para ödedik, emekliler olarak. Bize yapılan zam kadar para verdik. Bu ülkede mazotun vergisi 43.1, 35 milyon araç 10 milyon iş makinası var. Düşünün bu ülkede alınan vergileri. Bu vergiler nereye gidiyor? Bir şey alıyorsun, bir araba alıyorsun, biri devlete, biri kendine. Bir telefon alıyorsun, biri devlete, biri kendine. Gelir vergisi keza öyle. Dünyanın vergisi toplanıyor. Fakat burada bu vergiler yandaşlara farklı kesimlere verilirken biz emeklere reva görülmüyor. Açlık sınırının altında şu anki emeklilere ödenen ücret açlık sınırının altında biz bunu protesto ediyoruz" dedi.

rasim özdemir