Eski Yargıtay Üyesinin Sgk'ya Karşı Açtığı "Emekliye Seyyanen Zam Davası" Yarın Duruşmalı Görülecek

(ANKARA) - Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından, "emekliye seyyanen zam" talebiyle açılan dava, yarın Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde görülecek.

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunmuştu.

SGK'dan bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt isteyen Çilesiz, olumsuz yanıt gelmesi halinde SGK'ya dava açacağını bildirmişti. SGK'dan herhangi bir yanıt alamayan Çilesiz, Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne, "emeklinin zam hakkını ödemediği" gerekçesiyle SGK aleyhine dava açtı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi'ndeki inceleme yarın duruşmalı yapılacak.