Üye Girişi
Haberler

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat'ın Anı Evi Açıldı

Güncelleme:

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışı gerçekleştirildi. Anı evinde Polat'ın kişisel eşyaları sergilenecek.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Osman Fazıl Polat Paşa'nın 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevini üstlendiğini ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak korgeneral rütbesine terfi ettiğini hatırlattı.

Polat'ın eski evinin restore edilerek anı evine dönüştürüldüğünü belirten Oğuz, "Anı evinin etrafındaki 450 metrekarelik alanı da satın alarak restore ettik. Anı evinde merhum paşamızın kişisel eşyalarının sergileneceği bir oda bulunmakta." dedi.

Oğuz, anı evinde hayırsever Muammer Timurkaynak adına da bir oda tahsis edildiğini ifade etti.

Anı evinin bir bölümünün de sosyal alan olarak restore edildiğini aktaran Oğuz, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu sırada korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.

Kaynak: AA / Güncel

Korgeneral Şarkışla Sivas Kültür Yaşam Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title